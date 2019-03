Polizei in der Altstadt : 28-Jähriger in der Altstadt ausgeraubt

Nach dem Straßenraub am Samstagmorgen um 5 Uhr in der Altstadt ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Altstadt Am frühen Samstagmorgen ist ein 28-Jähriger am Grabbeplatz in Höhe der Heinrich-Heine-Allee von zwei Männern angehalten worden. Einer bedrohte ihn mit einem Klappmesser und verlangte das Handy. Als der 28-Jährige sich weigerte, schlug ihm der Komplize mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 28-Jähriger ist Samstagmorgen bei einem Raub am Grabbeplatz verletzt worden. Mit einem Klappmesser wurde er von zwei Männern bedroht, die dem Opfer ins Gesicht schlugen und ein Handy stahlen. Der erste Täter soll 25 Jahre alt, athletisch, 1,80 bis 1,90 Meter groß sein, schwarze kurze Haare und einen Dreitagebart haben. Sein Komplize ist ähnlich gebaut und soll dazu eine dunkle Hautfarbe haben. Hinweise an die Polizei unter 8700.

(nika)