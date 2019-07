Tierliebe im Düsseldorfer Norden : Alpakas in Wittlaer suchen eine neue Weide

Diese freundlichen und neugierigen Tiere suchen eine neue Weide im Düsseldorfer Norden. Foto: Laura Ihme

Nord Eine kleine Herde braucht ein neues Zuhause. Ihre Züchter bieten Spaziergänge und Stallbesuche mit den Tieren an.

Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad – auf eine Weide übertragen, ist das in etwa das neue Zuhause, das die Rheinland Alpakas suchen. 2500 Quadratmeter groß sollte die Weide sein, gerne mit einigen Bäumen bestanden. Erlaubt sein sollte ein Unterstand wie ein Weidezelt, vorhanden ein Wasseranschluss. Dazu müsste das Areal eingezäunt sein, damit die Tiere nicht einfach ausbüchsen. Eine Weide in Kalkum haben die neun Stuten und vier Wallache bereits sicher, eine weitere in Wittlaer testen sie gerade. Eine dritte brauchen die Tiere aber noch – schließlich sind die anderen Weiden irgendwann buchstäblich abgegrast.

Wer einmal selber auf Tuchfühlung mit den Tieren gehen möchte: Die Besitzer Detlef und Michaela Maluche bieten Weidenbesuche und Spaziergänge mit ihrer Herde an. Der Umgang mit Alpakas tut jedem gut, findet Michaela Maluche: „Man entspannt, man kommt einfach runter.“ Angst vor Alpakas abber müssen Besucher im Regelfall nicht haben. Die in Südamerika heimischen Tiere spucken zwar – aber vornehmlich ihre Artgenossen an. „Da steht man vielleicht mal blöd dazwischen“, sagt die Besitzerin. Zielgerichtet auf einen Menschen aber spucken sie kaum. Zumal es dauert, bis sie nachgeladen haben: Nach einer Spuckattacke haben die Alpakas bis zu einer halben Stunde eine Kiefersperre – selbst Kauen wird dann schwierig.