Sportpark Niederheid : 120 Kinder kamen zum Petit Départ

Holthausen Beim dritten Wettbewerb des diesjährigen Petit Départ gab es nur Sieger. Gefühlt jedenfalls. Etwa 120 junge Starter traten an – alle im gleichen weißen T-Shirt. Bei ihren Drei- oder Vier-Runden-Rennen auf der Laufbahn des Sportparks Niederheid gaben sie alles, aber auch beim Geschicklichkeitsfahren und beim Sprint zeigten sie, was sie können.

Zum Gelingen trugen auch die zahlreichen Helfer und die elf Riegenführer bei, die die Veranstaltung für die Nachwuchs-Radler begleiteten. Das taten auch etwa 250 Eltern oder Großeltern, die ihre Kinder anfeuerten oder trösteten. Und so mancher Radsport-Fan, der staunend feststellte, dass so einige Teilnehmer schon taktische Rennen mit Windschatten-Nutzung betrieben.

Dass das Wetter mitspielte, war dann für die Mit-Organisatoren Sascha Grünewald (SG Radschläger) und Benedikt Jerusalem die Krönung: Genauso wie die Siegerehrung durch Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke. Julian Behrens, der sich später mit seiner Platzierung für einen Start beim „Kö-Rennen“ qualifizierte, war begeistert. Der Elfjährige, der über das Oberbilker Wim-Wenders-Gymnasium zum Start animiert wurde, hat aber neben dem Kö-Rennen noch ein Ziel: „Ich will in Lörick den Triathlon mitmachen.“ Was Mutter Sandra zu erklären wusste: „Wir machen als Familie“ (zu der gehört auch Julians ebenfalls in Niederheid startender Stiefbruder Antonie) „viel Sport. Laufen, schwimmen, radfahren und anderes.“ Was dem Polizisten Henning Tonn aus Detmold, der den Veranstaltungssprecher gab, positiv auffiel: „Hier hat, außer zum Fotografieren, keiner ein Handy in der Hand.“