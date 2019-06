Pro Stadtstrand Düsseldorf : So funktioniert Urlaub in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Strand ohne Sand soll nicht funktionieren? In Europa gibt es hunderte Strände ohne Sand. Manche davon gehören zu den schönsten weltweit.

Sommer, Sonne, Drinks und Schirmchen – so fühlt sich Urlaub an. Ganz egal, ob mit Sand oder ohne. Hauptsache raus. Und genau das bieten die Stadtstrand-Macher an. Sie haben auf einer fast ungenutzten Wiese unterhalb des Rheinparks einen Ort geschaffen, an dem es Wein gibt und selbst gebrautes Bier, Liegestühle und Decken, die Besucher für ein paar Euro ausleihen können. Das ist praktisch, wenn man aus dem Büro kommt und mit den Kollegen auf den Feierabend anstoßen will. Das ist praktisch, wenn man ganz spontan bei einem Spaziergang am Rheinufer auf den Stadtstrand trifft. Und hübsch dazu, weil einem nicht Limo- und Biermarken von billigen Plastikstühlen ins Auge springen, weil alles ohne Sponsor läuft am Stadtstrand. Wer will, kann das alles nutzen, einen Zwang gibt es aber nicht am Stadtstrand: Jeder kann seine eigenen Drinks mitbringen und sein eigenes Mobiliar und ist trotzdem willkommen. So funktioniert ein entspanntes Miteinander, so ist Urlaub, den man jetzt ganz kurzfristig und spontan in Düsseldorf machen kann.