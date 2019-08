Planung in Düsseldorf : Stadtstrand beschäftigt den Wirtschaftsausschuss

Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Zwei Stadtstrände sind bisher in Betrieb, einer am Rheinpark und einer in der Nähe des Museums Kit und der Kniebrücke. Beide sind von Beginn an kritisiert worden – nun wird im Wirtschaftsausschuss nach möglichen Problemen gefragt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Lange

Die CDU-Ratsfraktion sorgt sich um die Auswirkungen des Stadtstrands in der Nähe des Museums Kit. Mit der Inbetriebnahme dort habe sich eine Konkurrenz zwischen den Gastronomieangeboten ergeben, erklärt Ratsherr Giuseppe Saitta in einer Anfrage an den Wirtschaftsausschuss, über die am Dienstag gesprochen werden soll. „Auch die in unmittelbarer Nachbarschaft befindliche Staatskanzlei des Landes NRW ist vom alltäglichen Betrieb der Eventfläche (...) betroffen.“ Daher will die CDU von der Verwaltung wissen, ob es bereits Beschwerden seitens der Anlieger gab – und wie die Verwaltung künftig ein einvernehmliches Miteinander zwischen dem Stadtstrand und seinen Nachbarn ermöglichen will.