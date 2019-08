Stadtstrandvergleich mit Düsseldorf : In Leverkusen kommt am Rhein Urlaubsstimmung auf

Der Stadtstrand „Sun Island“ in Leverkusen aus der Vogelperspektive Foto: Sun Island. Foto: SI/Sun Island

Düsseldorf Der Stadtstrand „Sun Island“ befindet sich seit dem Jahr 2007 auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau im Neuland-Park.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Kalenberg

Liegestühle im Sand, urige Holzhütten und karibische Atmosphäre: Seit 13 Jahren begeistert der Stadtstrand „Sun Island“ in Leverkusen seine Besucher und bietet die Möglichkeit, dem Alltag für ein paar Stunden zu entgehen.

2007 eröffnete Michael Endres die kleine Strandbar. Die Location liegt direkt am Rhein im Neuland-Park, der zwei Jahre zuvor Austragungsort der Landesgartenschau war. Im Anschluss lag das Gelände brach. „Wir haben dann den Sand aufgeschüttet, vorher war dort ja nichts“, erzählt Endres. Mittlerweile hat sich die kleine Strandbar am Rheinufer etabliert und ist ein beliebtes Ziel der Leverkusener geworden. „Viele Menschen kommen nach der Arbeit zu uns, ziehen Schuhe und oft auch ihren Anzug aus und nutzen die Zeit zum Entspannen und Relaxen.“ Damit in der karibisch eingerichteten Bar mit dem puristischen Flair Urlaubsstimmung aufkommt, setzt Endres vor allem auf eine ausgewogene Cocktailkarte: „Die kommen besonders gut an.“

Obwohl die Location am Rhein liegt, müssen sich die Betreiber um den Hochwasserschutz keine Sorgen machen. Der Stadtstrand befindet sich auf einem kleinen Plateau, an das der Rhein selbst bei Hochwasser nicht herankommt. „Auch aus diesem Grund war die Kommunikation mit der Stadt bislang immer absolut kein Problem. Das lief alles kooperativ und unkompliziert ab.“ Der Sand bleibt das ganze Jahr liegen, im Frühjahr wird er mit 20 Tonnen neuem Sand aus den Quarzwerken in Frechen aufgefrischt.