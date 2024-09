Kinder in Düsseldorf Wettkampf der Radschläger

Die Gruppe C gibt es nur in diesem Jahr. „Wir wollen so für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit schaffen, trotz der Ausfälle des Turniers in den Coronajahren an diesem Traditionsturnier teilzunehmen“, erklärt Rolf Lenz, Baas der Alde Düsseldorf. Die Wettkampfstrecke beträgt für die Teilnehmer der Altersklasse A 15 Meter sowie für die Teilnehmer der Altersklassen B und C 20 Meter. Um den Jungen und Mädchen, die ihre Räder vielleicht nicht so schnell schlagen können wie die Konkurrenz, dafür aber stilistisch besonders schöne Darbietungen zeigen (fortlaufend, Körperspannung, Rhythmus, keine Kunstturnräder!), gerecht zu werden, qualifizieren sich diese Kinder für einen gesondert bewerteten „Stilwettbewerb“, der im Rahmen des Hauptturniers am Nachmittag ausgetragen wird. Alle für das Radschlägerturnier gemeldeten Kinder erhalten eine Erinnerungsmedaille und Geschenke. Für die Sieger und Siegerinnen sowie die Platzierten gibt es besondere Auszeichnungen sowie eine Ehrung im Rathaus. (arc)