Stadtsparkasse Düsseldorf Stefan Dahm wird offiziell ab 2024 Stadtsparkassen-Chef

Die Bank gehört zu den zehn größten deutschen Sparkassen und hat rund 400.000 Kunden. Jedes Jahr fließt ein Teil ihres Gewinns an den Träger – die Stadt Düsseldorf. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstag noch einer weiteren Entscheidung zugestimmt: Henrietta Six (48) wird am 1. Mai in den Vorstand der Stadtsparkasse Düsseldorf bestellt und verantwortet den Bereich Firmenkunden. Ihr Vorgänger Uwe Baust (60) war Ende Februar aus dem Vorstand ausgeschieden. Six hat ihre berufliche Karriere komplett in Sparkassen verbracht, ursprünglich kommt sie aus Ungarn.