Nur 40 Prozent Anwesenheit Stadtsparkasse Düsseldorf leert Büroturm wegen Home-Office

Auf der Bilanz-Pressekonferenz der Stadtsparkasse Düsseldorf am Dienstag hatte der neue Vorstand Michael Röttgen nur wenige Minuten Redezeit, durfte dafür aber die größte Neuigkeit verkünden: Rund neun Millionen Euro investiert die Bank in den Umbau ihrer Hauptverwaltung an der Berliner Allee. Bis Ende 2025 werden die meisten Arbeitsplätze vom Turm in den Flachbau verlagert. Der Grund: Die Büro-Beschäftigten der Sparkasse kommen im Schnitt nur noch zwei Tage pro Woche ins Büro, es braucht also deutlich weniger Arbeitsfläche. „Und wir haben nicht die Ambition, die Leute zurück ins Büro zu holen“, sagt Michael Röttgen.