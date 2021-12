Banken in Düsseldorf : Stadtsparkasse kündigt weiteren Kunden

Düsseldorf Immer mehr Kunden müssen die sogenannten Verwahrentgelte zahlen. Die Banken in Düsseldorf senken die Guthabengrenzen noch weiter und gehen unterschiedlich mit ihren Kunden um.

In einer ersten Runde hatte die Stadtsparkasse, die rund 262.000 private Girokonten verwaltet, im vergangenen Jahr 1825 Kunden angeschrieben, die jeweils über Guthaben von mehr als 250.000 Euro verfügten. 35 Kunden bekamen wegen zunächst ausbleibender Einigung die Kündigung zugestellt, sechs Konten wurden am Ende aufgelöst, das Geld beim Amtsgericht hinterlegt. Im Mai dieses Jahres schrieb das Geldinstitut 1730 weitere Kunden mit Guthaben von jeweils mehr als 130.000 Euro an, da Negativzinsen bei Bestandskunden ab 100.000 Euro fällig sind. Jetzt steht fest: 24 Kontoinhaber mit Guthaben von zusammen mehr als sechs Millionen Euro haben in der zweiten Runde ihre Kündigung bekommen. Sprecher Volker Schleede sagt: „Ziel war und ist es, für den langfristigen Vermögensaufbau und Vermögenserhalt geeignetere Anlageformen zu finden.“ Trotz aller Bemühungen seien in diesen Fällen keine Anlagealternativen gefunden worden. Im Zuge der Kündigung sei noch die Möglichkeit eröffnet worden, eine Verwahrentgeltvereinbarung mit der Stadtsparkasse zu treffen. „Die Kündigung bleibt auch dieses Mal für uns die Ultima Ratio.“