Abstimmung in Düsseldorf : Alle drei Umweltspuren bleiben

Düsseldorf Emotional und engagiert diskutierte der Stadtrat am Donnerstag mehr als zwei Stunden lang. Mit denkbar knapper Mehrheit von nur einer Stimme setzten sich am späten Abend die Befürworter des Verkehrsversuchs durch.

Alle drei Umweltspuren bleiben in Düsseldorf ein Instrument der Verkehrswende. Nach über acht Stunden Ratssitzung entschied am Ende eine einzige Stimme über die Fortsetzung des umstrittenen Verkehrsversuchs. Zunächst hatte es danach ausgesehen, dass die Anträge von der FDP und CDU in den Februar geschoben werden würden, da weder für eine Verlegung der Anträge in der Tagesordnung nach vorne noch für die Aufhebung der 20-Uhr-Regel eine Mehrheit gefunden wurde.