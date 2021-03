Düsseldorf macht mit : Stadtradeln für ein gutes Klima

Düsseldorf nimmt zum achten Mal beim Stadtradeln teil und hofft wieder auf viele Radfahrer, die mitmachen. Foto: Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Vom 20. Mai bis 9. Juni gilt es bei dem bundesweiten Wettbewerb wieder darum, möglichst viele Kilometer für Düsseldorf zu sammeln.

Unter dem Motto „Radeln für ein gutes Klima“ nimmt Düsseldorf in diesem Jahr zum achten Mal in Folge am bundesweiten Wettbewerb für Radverkehr und Klimaschutz „Stadtradeln“ teil. Zu Beginn 2014 waren noch 1999 Radfahrer in 109 Teams dabei und fuhren in 21 Tagen insgesamt 379.084 Kilometer. Im vergangenen Jahr sah dies schon anders aus, als 6306 Radler in 281 Teams in drei Wochen satte 1.327.826 Kilometer hinter sich brachten. Für 2021 können neue Rekordzahlen erwartet werden.

Im vergangenen Jahr erreichte Düsseldorf mit den 281 Teams und mehr als 6300 Radfahrern von der Gesamtfahrleistung her in Nordrhein-Westfalen Rang drei und schnitt im Bundesland als beste Großstadt ab – noch vor Köln (Platz sechs) und der „Fahrradstadt“ Münster (Platz acht). Düsseldorfs Umweltdezernentin Helga Stulgies freut sich schon auf das anstehende Kilometersammeln, das am Donnerstag, 20. Mai, beginnt und am Mittwoch, 9. Juni, endet. „Auch wenn wir 2021 wie im vergangenen Jahr coronabedingten Einschränkungen verpflichtet sind, findet Stadtradeln bundesweit statt. Das Fahrrad bleibt eben das mit Abstand sinnvollste Verkehrsmittel für viele Wege. Wer Rad fährt, nutzt ein energie-, rohstoff- und platzsparendes sowie sauberes Verkehrsmittel, das einfach konkurrenzlos dasteht. Radfahren heißt nicht zuletzt gesunde Bewegung an der frischen Luft“, sagt die Dezernentin.

Info Das steckt hinter dem Stadtradeln Thema Das Stadtradeln möchte das Rad als klimafreundliches Verkehrsmittel zu einem wichtigen Thema machen, Radfahrer vernetzen, das Radeln im Alltag voranbringen und die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung in die kommunalen Parlamente tragen. Klimabündnis Das Programm wird bundesweit von dem Klimabündnis organisiert. Es ist das größte kommunale Netzwerk zum Schutz des Weltklimas. Düsseldorf wurde 2008 durch einen Ratsbeschluss Mitglied des Bündnisses.

Das wird auch in anderen Städten gemerkt, denn die Kampagne zieht bundesweit immer mehr Kommunen an: 2020 haben mehr als 1482 Städte, Landkreise und Gemeinden beim Stadtradeln mitgemacht und damit deutlich mehr als je zuvor. 2014 waren erst 283 Kommunen am Start. Mitmachen und Kilometer sammeln im Team kann jeder, der in Düsseldorf wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule oder Hochschule besucht. Auf der Stadtradeln-Internetseite www.stadtradeln.de/duesseldorf melden sich die Teilnehmer kostenlos an, treten einem bestehenden Team bei oder gründen ein neues Team. Alle Fahrten, die per Rad oder E-Bike zurückgelegt werden, zählen für das Düsseldorfer Kilometerkonto: der Weg zur Arbeit, zur Schule, Touren in der Freizeit oder auch zum Einkaufen.

Auf lokaler Ebene kann wieder in sieben Kategorien gewonnen werden: Gesamtwertung, Schulteams, Unternehmensteams, Behördenteams, Vereinsteams, Stadtteilteams, Familien. In jeder Kategorie erhalten die Teams mit den meisten Radkilometern insgesamt und pro Kopf eine Urkunde. Die Abschlussfeier mit Siegerehrung wird voraussichtlich nach den Sommerferien im September stattfinden, dies allerdings in Abhängigkeit von der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie.