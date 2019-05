Stadtplanung : Bekommt Düsseldorf zwei neue Brücken über den Rhein?

Düsseldorf In Höhe der Arena soll es eine Brücke für Straßenbahnen ins Linksrheinische geben. Jetzt wird auch eine Brücke für Kfz und Bahnen parallel zur Hammer Eisenbahnbrücke wahrscheinlich.

Düsseldorf ist Staustadt. Jeden Morgen erleben das die Einpendler. Bis zur Straßengrenze geht es einigermaßen reibungslos vorwärts, dann kommt das „Stop and Go“. Für die Verkehrswende muss der öffentliche Nahverkehr besser werden, das ist allgemein anerkannt, Bahnen und Busse müssen aber auch bessere Möglichkeiten erhalten voranzukommen. Zwei neue Rheinbrücken könnten dafür sorgen: Planerisch bereits auf dem Weg ist die Bahnbrücke in Höhe von Messe und Arena, die ins Linksrheinische führen soll. Auf der anderen Seite der Stadt, im Düsseldorfer Süden, könnte es eine weitere Brücke geben. Ausgelöst werden die Überlegungen durch den immer größeren Druck auf den Hafen, wo es nicht nur Tausende Büroarbeitsplätze gibt, sondern auch viele Lkw-Transporte in den Industriehafen.

Den neuesten Anstoß liefert die Industrie- und Handelskammer (IHK). Über Monate haben Vertreter zahlreicher Unternehmen in Workshops über Probleme und Chancen des Medienhafens diskutiert. Viele Vorschläge wurden daraus destilliert, in der kommenden Woche wird die IHK-Vollversammlung die Handlungsempfehlungen beraten. Ein Punkt darin: Die Kammer spricht sich dafür aus, den Zugang zum Industriehafen durch eine zweite Zufahrt zu verbessern. Es sollte parallel zur Hammer Eisenbahnbrücke über den Rhein eine Straßenbrücke gebaut werden, heißt es. „Damit würde die Verkehrssituation im Hafen erheblich vom Schwerlast- und Zielverkehr des Industriehafens befreit und es gäbe eine sinnvolle und direkte Verknüpfung zum Neusser Hafen.“

Auf Düsseldorfer Seite würde die heutige Zufahrt in den Hafen entlastet. Die Stadt hat Zählungen durchgeführt. Heute passieren an einem Tag den Knoten Plockstraße/Hammer Dorfstraße 16.100 Fahrzeuge, davon sind rund 20 Prozent Lkw. Am Knoten alte/neue Holzstraße sind es 9600 Fahrzeuge, davon 30 Prozent Lkw. Die Zahlen von 2017 wurden 2018 in etwa bestätigt.