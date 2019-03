Stadtplanung: So soll die Kesselstraße entwickelt werden

(nic) Die erste Phase des städtischen Wettbewerbsverfahrens für die Halbinsel Kesselstraße ist beendet. Eine Jury hat aus insgesamt 23 eingereichten Beiträgen fünf ausgewählt, die nun weiter bearbeitet werden sollen.

Es handelt sich um Entwürfe der Büros DFZ Architekten, Herr & Schnell Architekten, Kister Scheithauer Gross, NEW und Schmitz Architekten. Ein Düsseldorfer Büro ist nicht darunter. Sie wurden am Dienstagabend in der Hulda-Pankok-Gesamtschule vorgestellt. In dem Wettbewerb sollen auch Bürger die Möglichkeit haben, sich zu den Entwürfen zu äußern und Ideen dazu anzubringen.