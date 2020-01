Musikevent in Düsseldorf : Promiauflauf beim World Club Dome in der Arena

Düsseldorf Zum „World Club Dome“ kommen nicht nur international erfolgreiche DJs, sondern auch viele Prominente wollen sich das Riesen-Spektakel in der Arena nicht entgehen lassen.

An diesem Wochenende feiern rund 100.000 Menschen in der Merkur Spiel-Arena eines der größten Dance-Events der Welt, den „World Club Dome“. Drei Tage lang präsentieren dort rund 170 DJs ihr Repertoire elektronischer Tanzmusik. Startschuss war am Freitag um 15 Uhr, Ende ist am Sonntag um 23 Uhr. Das Event findet mittlerweile zum zweiten Mal in der Landeshauptstadt statt, zuvor war es in Gelsenkirchen beheimatet. Das große Line-up (Martin Garrix, Afrojack, Robin Schulz) lockt aber nicht nur Fans des Genres, sondern auch viele Prominente in die Arena. So feiern unter anderem der Schauspieler Hardy Krüger Junior, Jenny Elvers, DJane Giulia Siegel, die als Blümchen bekannte Sängerin Jasmin Wagner und Cathy Hummels, Ehefrau von Fußballer Mats, mit.