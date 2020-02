Karneval in Düsseldorf : Weissfräcke feiern mit Düsseldorfer Senioren

Düsseldorf Der Düsseldorfer Karnevalsverein Weissfräcke stattete auf seiner Seniorenheimtour vier Altenheimen in Düsseldorf einen Besuch ab und hatte ein buntes Programm im Gepäck.

Normalerweise geht es in Seniorenheimen nicht ganz so laut und ausgelassen zu, doch in der Karnevalszeit ist ja zum Glück alles ein bisschen anders. Deshalb schallten jetzt laute Karnevalsmusik und begeisterte „Helau“-Rufe durch die Gänge des Seniorenheims „Kronenhaus“ am Südring. Die Düsseldorfer Weissfräcke waren mit über 50 Karnevalisten in den kleinen Speisesaal des Seniorenzentrums eingezogen und feierten dort gemeinsam mit den Bewohnern zünftig die fünfte Jahreszeit.