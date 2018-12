Weihnachtssingen 2019: „Es muss mehr gesungen werden“

Das Weihnachtskonzert in der Merkur Spiel-Arena machte nicht jeden Teilnehmer glücklich. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Nach der Kritik an der Veranstaltungspremiere wollen die Organisatoren des „Großen Weihnachtssingens“ im kommenden Jahr für Verbesserungen sorgen.

Zu viel Moderation, zu wenig Mitsingen und technische Probleme – in den vergangenen Tagen wurde viel Kritik am „Großen Weihnachtssingen“ vom vergangenen Sonntag geübt. Die Organisatoren Hans-Jürgen Tüllmann und Stefan Kleinehr haben sich diese Kritik zu Herzen genommen und wollen bei der nächsten Ausgabe an den nötigen Stellschrauben drehen. Die wichtigste Änderung: „Es muss mehr gesungen werden“, sagt Hans-Jürgen Tüllmann. „Wir haben gesagt, dass die Zuschauer die Stars sind und das müssen wir dann auch besser umsetzen“, ergänzt Stefan Kleinehr.