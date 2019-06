Hofgarten Düsseldorf : Volker Rosin begeistert Klein und Groß

Kinderliedermacher Volker Rosin tritt im Düsseldorfer Hofgarten auf.

Mitten in der Menge sind Frank Cleven und seine Tochter Louisa. Beide strecken die Arme in die Höhe und folgen den Bewegungen der Tanzschule. „Louisa war in der Tanzschule und wenn sie nach Hause kam, hat sie mir alles gezeigt“, sagt Cleven. Dann ist es soweit: Rosin betritt die Bühne. Mit „Volle Kraft voraus“ reißt er alle sofort mit. Luna kennt viele Texte, schließlich hat sie Rosins CDs zu Hause. Auch ihre Mutter Stefanie Behrendt ist begeistert. „Es ist toll hier“, sagt die Essenerin.