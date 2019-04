TV-Magazin Brisant : Auf ein Picknick mit Verona Pooth

Mareile Höppner (l.) und Verona Pooth bei einem kurzen Zwischenstopp im Kaiserswerther Burghof. Foto: Georg Salzburg(salz)

Düsseldorf Für eine Jubiläumsausgabe des ARD-Magazins Brisant hat sich die Moderatorin Mareile Höppner mit Verona Pooth in Düsseldorf getroffen. Dabei hat die Ex-Frau von Dieter Bohlen verraten, was sie an Düsseldorf besonders liebt.

Diese zwei Frauen verstehen sich bestens – auch ohne Kameras. Das konnte man Mareile Höppner und Verona Pooth am Freitag bei ihrem Ausflug nach Kaiserswerth ansehen. Die beiden scherzten und plauderten miteinander wie alte Freundinnen. Grund für das Treffen der beiden war eine Sondersendung des ARD-Boulevardmagazins Brisant. Zum 25-jährigen Bestehen stehen in mehreren Folgen Prominente im Fokus, die in den vergangenen Jahren die Schlagzeilen geprägt haben. So wie Verona Pooth.