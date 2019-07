Venetien Brunch : Ex-Venetien als Botschafterinnen der Düsseldorfer Mode

Düsseldorf Zu ihrem Sommerfest an der Rheinterrasse hatte sich der Venetienclub etwas Besonderes einfallen lassen. Die Ex-Prinzessinnen verbanden den traditionellen Brunch mit einer Modenschau. „Das lag ja schließlich nahe – Venetien als Repräsentantinnen Düsseldorfs und eleganter Mode“, sagte Präsidentin Dagmar Pagalies.

Die Models der Düsseldorfer Designerin Rita Lagune machten aus der Rheinterrasse kurzerhand einen Laufsteg. Auch die Venetien selbst präsentierten sich den Gästen aus Brauchtum, Politik und Wirtschaft in einem neuen einheitlichen Outfit. „Es ist elegant und gut zu tragen. Wir fühlen uns darin sehr wohl“, sagte Venetienclub-Geschäftsführerin Heidrun Leinenbach. Auch für die Ohren gab es was zu Altbier und Wein. Der italienische Sänger Giovanni Costello ließ mit seinem mediterranen Charme die Damenherzen höher schlagen. Und noch ein Clou: Unter dem Titel „Und plötzlich Venetia“ lag eine Broschüre in Pink aus, ein humorvolle Leitfaden für künftige Venetien. Ausgedacht hatten sich den Spaß Heidrun Leinenbach und Janine Kemmer. Ein Exemplar erhielt OB Thomas Geisel, obwohl der ja eigentlich nicht Venetia werden kann. Für elf Euro wird das Büchlein verkauft, je fünf Euro gehen an die Initiative „ProMädchen“. Für ihre Sponsoren hatten die Damen ein Venetien-Club T-Shirt anfertigen lassen. Die Gäste, unter ihnen Stadtdirektor Burkhard Hintzsche und Beigeordneter Professor Andreas Meyer-Falcke, blieben noch bis zum Nachmittag zusammen.