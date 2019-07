Unabhängigkeitstag : US-Konsulin Fiona Evans lädt zum Barbecue in Düsseldorf

Frank Sportolari, Fiona Evans, Stephan Holthoff-Pförtner und Thomas Geisel bei den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Stilecht mit Steaks und Bier wurde am Dienstag der anstehende Unabhängigkeitstag der USA gefeiert. Dabei erzählte die US-Konsulin Fiona Evan auch, wie sie den Nationalfeiertag mit ihrer Familie begeht.

Von Daniel Schrader

Obwohl er nicht einmal genannt wurde, war Donald Trump doch allgegenwärtig. Denn beim Empfang zum Unabhängigkeitstag der US-Generalkonsulin Fiona Evans im Teehaus an der Rennbahn wurden die Gäste nicht müde zu betonen, wie wichtig die transatlantische Freundschaft trotz aller Herausforderungen sei. Oder um es in den Worten von Stephan Holthoff-Pförtner, NRW Minister für Internationales, zu sagen: Es wird nicht langweilig.

Trotz dieser euphemistischen Kritik würdigte der Minister die tiefe Verbundenheit zwischen den beiden Ländern, was insbesondere dieses Jahr deutlich werde, in dem 70 Jahre Grundgesetz und 30 Jahre Mauerfall gefeiert werden. „Diese Jubiläen hätte es ohne die USA nicht gegeben.“ Aber auch aus wirtschaftlicher Sicht gebe einen engen Austausch, wie Frank Sportolari, Präsident der American Chamber of Commerce, verdeutlichte: „US-Unternehmen schaffen die meisten Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen“, sagte er.

Zu Beginn der Veranstaltung brachten Angehörige der US-Marine die Flaggen in das Teehaus an der Rennbahn. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

In diesen Tenor stimmte auch Oberbürgermeister Thomas Geisel ein, ergänze das Gesagte aber noch um eine persönliche Note: Er und seine Familie seien dem Land nämlich auch privat sehr verbunden. Geisel lebte für einige Jahre in den USA, eine seiner Töchter wohnt aktuell dort, eine weitere Tochter folgt ihr in den nächsten Monaten über den Atlantik. Gleichzeitig würdigte er auch, wie gut sich Evans, die erst im vergangenen Jahr ihre Position als Generalkonsulin angetreten hatte, bereits in der Landeshauptstadt eingelebt hätte. So lief sie beispielsweise in diesem Jahr beim Düsseldorfer Marathon auf halber Distanz mit. „Wir sind die ersten elf Kilometer gemeinsam gelaufen“, so Geisel. Auch Evans selbst fühlt sich in ihrer neuen Heimat angekommen. Überall, wo sie hinkomme, werde sie mit offenen Armen empfangen, sagte die Konsulin in ihrer Rede, die sie auf Deutsch hielt.