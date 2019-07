Ausstellung : TV-Stylist Armin Morbach zeigt seine Promi-Fotos

Stylist Armin Morbach war schon bei Heidi Klum in der GNTM-Jury. Nun ist er Fotograf und stellt in der Galerie Claudia Gericke und Ariane Schneider-Paffrath aus. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Er liebt die bunte, schrille Inszenierung und verfremdet Models zu Babuschkas, stülpt ihnen einen Fransen-Lampenschirm oder eine Katzenmaske über den Kopf, verwandelt sie in Mumien oder versteckt sie hinter Federn – so dass selbst so bekannte Gesichter wie Nadja Auermann, Eva Padberg oder Toni Garrn nicht zu erkennen sind.

Von Dagmar Haas-Pilwat

Armin Morbach ist ein kreativer Tausendsassa. Als Stylist verschönerte er Madonna und Naomi Campbell, als Juror bei „Germany’s Next Topmodel“ wurde er bundesweit bekannt. Inzwischen gibt er ein eigenes Magazin heraus und entwickelt Frisuren-Looks für Schwarzkopf/Henkel. Im Jahr 2007 hat er seine Leidenschaft für die Fotografie entdeckt.

Wenn er in seinem Studio auf den Auslöser drückt, dann entstehen eigenwillige, verstörende Bilder. „Ich will provozieren, aufregen und nicht die ultraschicke Instagram-Welt abbilden“, sagte Morbach bei der Vernissage in der Galerie Claudia Gericke und Ariane Schneider-Paffrath an der Bilker Straße. Dort sind 13 seine Großformatige mit den Maßen 160 mal 120 Zentimetern ausgestellt. Gleich am Eröffnungsabend wurden etliche Werke verkauft.

Morbachs Arbeiten polarisieren. Doch die meisten der Vernissage-Gäste – die Düsseldorfer Fotografen Frank Dursthoff und Wolfgang Sohn, Rechtsanwältin Pia Schmitz-Garbe, Alex Iwan (Agentur Textschwester), Fußballprofi Joel Pohjanpalo oder Nicole Blome (Uhren Blome) finden sie weniger abschreckend als außergewöhnlich.