Verlosung : Karten für Kodo-Konzert zu gewinnen

Düsseldorf Wir verlosen fünfmal zwei Karten für das Konzert der Gruppe.

Am 18. Februar tritt die japanische Trommlergruppe Kodo um 20 Uhr im Rahmen ihrer One Earth Tour 2020 in der Tonhalle auf. Die Musiker schaffen es, das traditionelle japanische Trommelspiel mit modernen Elementen zu verbinden. Tickets gibt es ab 49 Euro auf tonhalle.de, unter Telefon 91387538 – oder bei uns zu gewinnen, denn wir verlosen fünfmal zwei Eintrittskarten für die Show. Wer heute (30.01.2020) bis 24 Uhr unter 01379 88 30 24 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp11“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen.