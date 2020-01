Düsseldorfer Tonhalle : Die Jonges organisieren ihre erste Benefizgala

Düsseldorf Mit einem Benefizkonzert unter italienischer Flagge will der Heimatverein die Werkstatt Lebenshunger, einen Verein zur Unterstützung von Menschen mit Essstörungen, helfen.

Seit jeher engagieren sich die Düsseldorfer Jonges auch im sozialen Bereich, doch in diesem Jahr stellt der Heimatverein zum ersten Mal eine eigene Benefizgala auf die Beine. Für den 29. Mai, den Freitag vor Pfingsten, laden die Mitglieder um Baas Wolfgang Rolshoven zu einem Konzert in die Tonhalle. Unter dem Titel „Italienische Nacht“ werden dort das Orchester Camerata Louis Spohr unter der Leitung von Bernd Peter Fugelsang, die drei Tenöre Sascha Drücker (selbst Mitglied bei den Jonges), Ricardo Marinello (ehemaliger Supertalent-Gewinner) und Andreas Schönberg, besser bekannt als die Bohemians, sowie die Mezzosopranistin Valerie Eickhoff auf der Bühne stehen. Eickhoff wurde in Herdecke geboren, absolvierte ein Gesangsstudium an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf und steht aktuell auf der Bühne der Düsseldorfer Oper.