Lifestyle-Manager: Tim Daum ist ein Mann für gewisse Wünsche

Düsseldorf Wenn das Telefon von Tim Daum klingelt, kann er sich nie sicher sein, wer dran ist: Ein russischer Milliardär, ein arabischer Prinz oder doch ein Fußballprofi? Er kann sich aber fast immer darauf einstellen, einen scheinbar unmöglichen Wunsch zu hören. Und dann ist der Lifestyle-Manager in seinem Element.

Ein Beispiel: Ein wichtiges Fußball-Match steht an, und ein betuchter Fan möchte für dieses seit Monaten ausverkaufte Spiel noch eine Karte haben - in der besten Kategorie. Zehn Minuten und drei Nachrichten später kann Tim Daum diesen Wunsch erfüllen. "Solche Anfragen sind das tägliche Geschäft", erklärt er.

"2016 kam ein Oligarch mal spontan auf die Idee, dass er gerne mit zehn Personen eine Loge beim Champions-League-Finale in Mailand hätte. Zwei Tage vor dem Endspiel. Ein anderer Kunde war mal in London auf einem Beyonce-Konzert und wollte, dass ich ihm ein Meet & Great mit ihr nach der Show vermittle." Was für die meisten Menschen unmöglich umzusetzen wäre, ist für Daum der Reiz an seinem Job. Nach acht intensiven Jahren in dem Beruf hat er sich ein breites Netzwerk aufgebaut, dass selbst solche ausgefallenen Wünsche kaum ein Problem darstellen.