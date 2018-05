Erste Herrenkollektion im Herbst : Thomas Rath will jetzt auch Männer schön machen

Bislang hat er vor allem Frauen verschönt. Jetzt kommt seine erste Herren-Kollektion. Foto: Andreas Bretz

Düsseldorf Er war Juror bei „Germany’s Next Topmodel“, verkauft seine Mode in Edelkaufhäusern und im Teleshopping. Jetzt will er zum ersten Mal auch eine Kollektion für die Herren der Schöpfung auf den Markt bringen.

Er gilt als Tausendsassa unter den Designern: Thomas Rath. Mit viel Herz und harter Arbeit hat er innerhalb weniger Jahre ein kleines Imperium geschaffen. Er ist einer der bekanntesten deutschen Modedesigner, der zudem eine große Portion Entertainer-Qualitäten besitzt, wie er auch schon in der Heidi-Klum-Show "Germany's Next Topmodel" unter Beweis stellen konnte. Beim Teleshoppingsender QVC in Düsseldorf macht er zudem deutlich, dass er auch ein cleverer Mode-Manager ist.

Seit vier Jahren geht er dort inzwischen mit seinem eigenen Label "THOM by Thomas Rath" auf Sendung, und die Umsätze fließen. Gerade feierte er diesen für ihn und sicher auch für viele Kundinnen wichtigen Geburtstag.

Woran der Maestro besonders viel Freude hat: "Ich kann die Geschichte hinter jedem Stück erzählen." Als Stilberater auftreten zu können, ist dem 52-Jährigen sehr wichtig: "Ich möchte Frauen schön machen und ihnen die Kleidungsstücke empfehlen, die ihrer Figur schmeicheln." Der "Job" bei QVC nehme zwar viel Zeit in Anspruch, doch die investiere er gerne - "mit einer Extraportion Leidenschaft", wie er lächelnd erzählt.

Das Feedback der Kundinnen und Fans sei oft "super süß", so Rath. Besonders ein Geschenk an Weihnachten sei ihm in Erinnerung geblieben: "Eine Kundin hat einen Teller in Form des typischen THOM-Sterns, der jedes Teil meiner Kollektionen ziert, gebastelt und dazu selbst gebackene Lebkuchen mit in den Karton gegeben. Ich fand das kreativ und so unglaublich lieb."

Sein Schaffensdrang ist noch lange nicht gestillt. Vermutlich ersann er dieses auf einer seiner vielen Reisen, "auf denen ich immer auf der Suche nach neuen Inspirationen bin". Ab sofort will Rath, der auch schon mal eine Yacht designte und auf Luxus-Kreuzfahrtschiffen seine Kollektionen präsentiert, ebenfalls Männer schönmachen. Denn für August ist die erste Herren-Kollektion von Thomas Rath exklusiv für QVC terminiert, und Rath ist "einfach nur total happy".

