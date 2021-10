Neuer Geschäftsführer gefunden : Rheinbahn-Sprecher leitet die Destination Düsseldorf

Düsseldorf Ein neuer Geschäftsführer der Destination Düsseldorf ist gefunden. Die Wahl fiel auf den Kommunikationsexperten Thomas Kötter. Der ist und bleibt auch Sprecher der Rheinbahn.

Diese Personalie ist aus mehreren Gründen gesprächswertig. Die 1989 gegründete Destination Düsseldorf (DD) ist eine Vereinigung von rund 150 Unternehmen aus der Landeshauptstadt und der Region, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: die Attraktivität der Stadt und ihrer Umgebung zu steigern. Sie hat Gewicht in der Stadt. Nun bestellte sie einen neuen Geschäftsführer: Thomas Kötter. Der 44-Jährige seit fast eineinhalb Jahren der Sprecher der Rheinbahn und wird das auch bleiben, wie aus der Pressemitteilung am Mittwoch hervorgeht. Sein lang gedienter Vorgänger Boris Neisser, der im August nach schwerer Krankheit im Alter von 56 Jahren starb, übte die Tätigkeit des Geschäftsführers noch hauptberuflich aus.

Thomas Kötter gilt in Düsseldorf als kreativer Kommunikationsexperte mit einem ausgeprägten Netzwerk in viele Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft. Er wird den Angaben zufolge die neue Funktion zusätzlich zu seiner aktuellen Tätigkeit als Leiter der Unternehmenskommunikation der Rheinbahn AG bekleiden.

„Boris Neisser hatte das Wirken für die Stadt zu seiner Lebensaufgabe gemacht und war davon beseelt, sich für unsere Wirtschaftsvereinigung, ihre Mitglieder und unsere Veranstaltungen mit seiner ganzen Kraft einzusetzen“, sagt Otto Lindner, Vorstandssprecher der DD. „Mit Thomas Kötter haben wir einen Nachfolger gefunden, der unsere Stadt und die Destination Düsseldorf bereits seit mehr als 20 Jahren aus eigener Erfahrung kennt und seine Expertise sowie sein breites Netzwerk in die neue Aufgabe einbringen wird.“

Für Kötter ist die DD alles andere als Neuland. Der neue DD-Geschäftsführer kam im Jahr 2000 als Mitarbeiter der Unternehmenskommunikation zur Messe Düsseldorf und unterstützte in dieser Zeit bereits die Destination Düsseldorf in zahlreichen Projekten. 2006 übernahm er die Leitung der Unternehmenskommunikation bei der Igedo Company, der damaligen Mode- und Lifestyle-Tochter der Messe Düsseldorf. Von 2011 bis 2020 sprach Thomas Kötter als Leiter Unternehmenskommunikation für die Flughafen Düsseldorf GmbH, bevor er im Juli 2020 in gleicher Funktion zur Rheinbahn AG wechselte.