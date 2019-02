Weniger Auto, mehr ÖPNV: Düsseldorfs CDU-Chef bittet OB Geisel zum Mobilitäts-Duell - der lehnt ab

Düsseldorf Der Düsseldorfer CDU-Chef Thomas Jarzombek möchte, dass der Oberbürgermeister mit ihm zusammen zwei Wochen aufs Auto verzichtet. Doch zu dem Duell wird es nicht kommen.

Laura Ihme (lai) ist Redakteurin in der Lokalredaktion Düsseldorf und kümmert sich dort vor allem um kommunalpolitische Themen.

OB Thomas Geisel (SPD) soll weniger mit dem Auto fahren: Das fordert Düsseldorfs CDU-Chef und Bundestagsabgeordneter Thomas Jarzombek und hat das Stadtoberhaupt via Twitter zum „Bus-Bahn-Bike-Battle“ aufgefordert. Anlass war ein Interview mit unserer Zeitung, in dem Geisel erklärt hatte, Düsseldorf müsse mehr auf den ÖPNV und das Rad setzen .

„Ich finde, er sollte dann mit gutem Beispiel vorangehen und mehr Bus, Bahn und das Fahrrad nutzen“, sagt Jarzombek. Nur so könne Geisel Erfahrungen machen, was im Düsseldorfer Straßenverkehr noch nicht so gut funktioniert. Zwei Arbeitswochen lang solle der OB aufs Auto verzichten, Jarzombek würde es ihm gleichtun.