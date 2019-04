The Voice Kids : Lazaros aus Düsseldorfer steht im Finale

Düsseldorf Obwohl er nie Gesangsunterricht hatte, singt der 15-jährige Lazaros wie ein Profi. Am Ostersonntag kämpft er um den Sieg in der Castingshow.

Am Ostersonntag wird es für den 15-jährigen Lazaros aus Düsseldorf ernst. Denn dann kämpft das Gesangstalent um den Sieg in der Castingshow „The Voice Kids“. Schon bei seinem ersten Auftritt hatte er alle Juroren mit seiner Darbietung des Songs „Grand Piano“ von Nicki Minaj überzeugen können. Und obwohl er in seiner Freizeit oft singt und aus einer musikalischen Familie stammt, hatte das Talent zuvor nie Gesangsunterricht erhalten. Das änderte sich nun in der Show, in der er in den vergangenen Wochen von der Silbermond-Frontsängerin Stefanie Kloß gecoacht wurde und so schlussendlich in die Endrunde einzog. Abseits der Musik ist Lazaros ein leidenschaftlicher Schwimmer, aktuell trainiert er für das Abzeichen zum Rettungsschwimmer.