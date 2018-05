Germany’s Next Topmodel 2018: Terres des Femmes macht mobil gegen Heidi Klum

Düsseldorf Hunderte von Fans standen gestern Nachmittag Schlange, um in Heidi Klums Show "Germany's next Topmodel" (GNTM) im ISS Dome zu kommen. Nicht weit von der schier endlos langen Schlage entfernt hatte sich die Düsseldorfer Sektion der Frauenrechtsorganisation Terres des Femmes postiert und warb mit Plakaten und Heidi-Klum-Gesichtsmasken für ihre Botschaft.

Sie demonstrierten gegen das Frauenbild in GNTM, gegen das Zurschaustellen einer Typveränderung gegen den eigenen Willen, das Darstellen eines falschen Körperkults und das uneingeschränkte Bloßstellen der Models. Unter dem Schlagwort "#notheidisgirl" war zuvor schon ein beachtliches Raunen durchs Internet gegangen, 500 Menschen hatten sich angemeldet, am Ende kamen knapp 40. Aber die diskutierten leidenschaftlich vor dem ISS Dome.

Terre des Femmes protestiert in Düsseldorf gegen „Germany’s Next Topmodel“

Fotos : Terre des Femmes protestiert in Düsseldorf gegen „Germany’s Next Topmodel“

Auch Hannah Baro war spontan dazu gekommen mit einem Plakat. Sie monierte: "In der Show gilt Größe 36 schon als Plus Size, das ist einfach nicht okay." Die Grüne Jugend dockte noch an - mit Kuchen, den sie an die Zuschauer verteilte, die ihren Weg passierten.