Superstar in Düsseldorf Taylor Swift ist da – aber für Fans weitgehend unsichtbar

Superstar Taylor Swift ist auch vor ihrem dritten NRW-Konzert hintereinander für die Fans in Düsseldorf weitgehend unsichtbar geblieben. Am Freitag warteten in der mittäglichen Hitze zwar etwas mehr als ein Dutzend junger Fans vor dem Hotel auf die Sängerin, in dem sie in der Landeshauptstadt abgestiegen ist – viele in Fan-T-Shirts. Doch sie bekamen nur die vier dunklen Limousinen zu Gesicht, die am Mittag gegen 14 Uhr die Garage des Breidenbacher Hofs verließen.