Party in Düsseldorf Verona Pooth feiert mit Oliver Pocher und den „Supermilfs“

Unternehmerin Verona Pooth wollte sich mit der privaten Party vor allem bei Freunden und Familie für deren Unterstützung bei vergangenen Projekten bedanken. Bei ihrer Dankesrede konnte die sonst so quirlige Meerbuscherin einige Tränen nicht zurückhalten. Organisiert wurde der Abend von Pooths Freundin und Beraterin Tessa Saueressig und ihrer Agentur „comTessa“.

Pooth ist aktuell auf Lesetour zu ihrem Buch „Die Supermilf“. Die aus der Pornografie stammende Abkürzung „Milf“ („Mother i'd like to fuck“) wird darin zur „Mitten Im Leben Frau“ umgewandelt. Darin gebe sie „Tipps und Tricks, mit dessen Hilfe jede Frau selbst in zehn Kapiteln zur heißen Schnitte in der Lebensmitte werden kann“, sagt sie. „Wir Frauen hier sind einfach alle Supermilfs“, sagte sie am Abend in Düsseldorf.