Rätselraten um Star-Koch Steffen Henssler eröffnet ein Bistro

Innerhalb kürzester Zeit hat sich Steffen Henssler eine große und treue Fangemeinde in Düsseldorf aufgebaut. Viele müssen aber gerade feststellen, dass auf der Webseite die eigentlich zur Bestellseite für seinen „Go by Steffen Henssler“-Lieferdienst führt, ein irritierender Text steht: „Der Store Go by Steffen Henssler ist momentan geschlossen“, steht dort, weiter heißt es an mehreren Stellen „Betriebsferien“ sowie „Vorbestellungen sind derzeit nicht möglich“.