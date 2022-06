Stefanie Heinzmann bei Düsseldorfer Jazz-Rally : „Das ist für mich das schönste Gefühl, dass es wieder losgeht“

Düsseldorf Viele Top-Künstler treten bei der Jazz-Rally auf. Am Samstagabend ist es die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann. Eine besonder Beziehung zu Düsseldorf hat sie auch: Ihre Gesangslehrerin lebt hier und „tolle Menschen, die was Gutes für die Stimme machen“.

Sie war gerade volljährig, als ihr über einen Casting-Wettbewerb das gelang, was Hunderten anderen verwehrt bleibt: Stefanie Heinzmann startete eine große Gesangskarriere. Heute zählt die Pop- und Soulsängerin aus der Schweiz zu den bekannten Künstlern. Am Samstagabend ist die 33-Jährige der Stargast im Festzelt am Burgplatz im Rahmen der Jazz-Rally.

Stefanie Heinzmann Dass wir diesen Sommer so viel spielen dürfen, ist für mich das größte Geschenk der Welt. Diese Show wurde gefühlt 2000 Mal verschoben. Und deswegen ist es auch eine spannende Frage, was wir spielen wollen. Wir bieten einfach eine schöne Mischung aus meinen Lieblingssongs dar.

Heinzmann Ich habe tolle Freunde in Düsseldorf, meine Gesangslehrerin Pamela Falcon lebt in Düsseldorf. Sie ist auf diesem Planeten einer meiner Lieblingsmenschen. Und immer, wenn ich bei ihr bin, darf ich zu ihrem Chiropraktiker und Akupunkteur, sie nimmt mich dann zu all den tollen Menschen hier mit, die was Gutes für die Stimme machen.