Stars der Woche aus Düsseldorf: Sönke Schacht, Ed Sheeran, Karin-Brigitte Göbel

Düsseldorf Im Leben läuft es doch immer auf die eine Frage hinaus: Und, wie war ich? Wir sagen es Ihnen und vergeben mal wieder Sternchen.

Ein Bündnis aus Anwohnern der Stadtteile Lohausen und Stockum und der Düsseldorfer Baumschutzgruppe will sich am Mittwoch versammeln, um gegen die Umwandlung eines Parkplatzes in ein Open-Air-Gelände zu demonstrieren. Die Baumschützer wollen die 104 alten Bäume schützen und retten. Schuld an allem ist Ed Sheeran mit seinem Konzert. Sorry Edi. Du hast eine super Stimme, und nur deshalb gibt es dieses Mal in Verneigung vor Deinem Talent dieses ****