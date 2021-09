Castingshow-Sieger in Düsseldorf : Dieser Song soll mitten ins Herz gehen

Der Musikproduzent und Komponist Dieter Falk (Mitte) leitete den Chor, der das Lied für die Stiftung singt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Graf-Recke-Stiftung feiert im kommenden Jahr 200-jähriges Bestehen und startete gerade mit ihren Vorbereitungen zur Jubiläumskampagne. Im Mittelpunkt steht ein Pop-Song mit Profi-Musikern und Chören der Einrichtung. Auch ein Tik-Tok-Star machte mit.

Ein honoriges Vorhaben nahm in dieser imposanten Location in Wittlaer seinen Lauf: Mehr als 100 Jahre alt ist die Graf-Recke-Kirche. Ein gigantisches Holzkreuz hängt von der Decke des evangelischen Gotteshauses. Bänke und Stühle waren aus gegebenem Anlass aus dem Saal entfernt worden. So war der Blick vollkommen frei auf die Bühne, aufKostenpflichtiger Inhalt der Musiker Dieter Falk voller Leidenschaft den Chorleiter gab.

Hier trat Marie Wegener bei der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises im Prinzregententheater auf. Foto: dpa/Tobias Hase

Eine außergewöhnliche Truppe hatten der 61-Jährige, sein Sohn Paul (24), der ebenfalls Musiker ist, und die Graf-Recke-Stiftung da zusammengetrommelt, um einen Popsong aufzunehmen. Die Stiftung wird kommendes Jahr 200 Jahre alt und initiierte daher dieses Projekt mit dem eigenen Lied. „Zusammen stark und mit dem Herzen dabei“ lautet der Titel des Stückes, das laut Markus Eisele, Theologischer Vorstand der Stiftung, alle erreichen soll: „Junge und Alte mit und ohne Handicap – Kostenpflichtiger Inhalt schließlich ist die Stiftung eine der ältesten diakonischen Einrichtungen Deutschlands.“ In Pflege- und Serviceeinrichtungen, in sozialpsychiatrischen und heilpädagogischen Häusern sowie Erziehungs- und Bildungsangeboten unterstützen heute fast 3000 Mitarbeiter mehr als 5000 Menschen. Eiseles Herausforderung: „Als Pfarrer weiß ich, dass so ein Lied mitten ins Herz gehen muss.“

Trieb das Projekt mit seinem Team voran: Markus Eisele von der Graf-Recke-Stiftung Foto: Anne Orthen (ort)

Kostenpflichtiger Inhalt Marie Wegener aus Duisburg war dabei, die im Jahr 2018 als 16-Jährige die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewann. An ihrer Seite Lukas Linder (28), der 2019 bei „The Voice of Germany“ (TVOG) auf Prosieben und Sat.1 Aufsehen erregte – mit gut einer halben Million Followern ist er jetzt ein Star im Videoportal Tik Tok. Den Text schrieb der 41-jährige Tobias Reitz („Der sollte emotional sein, aber nicht kitschig!“), der auch schon Songtexter war für den Schlagerstar Helene Fischer. Und so funktionierte das Netzwerk: Dieter und Paul Falk, die den Song komponierten, arbeiten schon länger mit Reitz zusammen. Paul holte Wegener und Linder ins Boot, den entscheidenden Anruf hatte zuvor Dieter Falk erhalten – nämlich von Eisele, der großer Fan ist.

„Ich war 16, als ich mir meine erste Platte kaufte“, erzählte der 53-Jährige am Rande der Videoaufnahmen. „Das war ‚Falk’ von Dieter, und das waren Kirchenlieder. Und da war mir klar, dass wir ihn anrufen müssen für unser aktuelles Projekt.“ Die inklusive Combo Aufwind unterstützt die Profimusiker bei der Einspielung. Das sind Menschen von der Grafenberger Allee, aus den nördlichen Stadtteilen und Bewohnern der Graf-Recke-Einrichtungen. Eiseles „Mitarbeitende“, wie er betont, und Kindergartenkinder kamen auch noch zur Aufnahme vorbei. Vermutlich im März 2022 wird das Lied und vor allem das Video dazu vorgestellt werden, das die Stiftung auf der Webseite und einigen relevanten Social-Media-Kanälen wie Youtube, Facebook und Instagram spielen will. Einige Düsseldorfer Prominente wie Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) sollen dann auch im Bild zu sehen sein. Dieter Falk ist jedenfalls jetzt schon überzeugt von der Idee des Graf-Recke-Jubiläumsliedes. „Es ist gut und wichtig, dass ein Gefühl von Gemeinschaft, Zusammenhalt und Solidarität transportiert wird. Mir hat die Arbeit jedenfalls großen Spaß gemacht.“