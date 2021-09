Castingshow-Sieger in Düsseldorf : Dieser Song soll mitten ins Herz gehen

Castingshow-Sieger in Düsseldorf

Düsseldorf Die Graf-Recke-Stiftung feiert im kommenden Jahr 200-jähriges Bestehen und startete gerade mit ihren Vorbereitungen zur Jubiläumskampagne. Im Mittelpunkt steht ein Pop-Song mit Profi-Musikern und Chören der Einrichtung. Auch ein Tik-Tok-Star machte mit.

Ein honoriges Vorhaben nahm in dieser imposanten Location in Wittlaer seinen Lauf: Mehr als 100 Jahre alt ist die Graf-Recke-Kirche. Ein gigantisches Holzkreuz hängt von der Decke des evangelischen Gotteshauses. Bänke und Stühle waren aus gegebenem Anlass aus dem Saal entfernt worden. So war der Blick vollkommen frei auf die Bühne, aufKostenpflichtiger Inhalt der Musiker Dieter Falk voller Leidenschaft den Chorleiter gab.