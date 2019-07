Sportlich zeigte sich Gerhard Nowak (Sportline gmbh) - das gehört bei ihm aber auch zum Job: "Bei uns muss man schon Sportler-Stallgeruch mitbringen", sagte der Dekan für Sport und Management an der IST-Hochschule. Personaltrainerin Kathrin Heeger zeigte ihm am Stand der Techniker Krankenkasse, wie man an den Ringen richtig Eindruck macht.