Belohnungskonzert in Düsseldorf : Schüler bleiben offline, dafür singt Mike

Düsseldorf Beim Wettbewerb #Sendepause verzichteten Schüler sechs Monate lang vier Stunden am Tag aufs Handy. dafür wurden sie mit einem exklusiven Konzert belohnt.

Instagram, Whatsapp, Snapchat – es gibt zahlreiche Apps, die dazu motivieren, kurz das Smartphone in die Hand zu nehmen, um nach den neusten Nachrichten und Neuigkeiten zu schauen. Eine intensive Beschäftigung mit dem Handy kann dabei vor allem für junge Nutzer negative Folgen haben. „Kinder und Jugendliche fühlen sich oft unter Druck gesetzt, weil sie ständig erreichbar sein und schnell antworten müssen“, sagte Sandra Eschholz von der AOK Rheinland/Hamburg. „Auch der Schlafrhythmus kann dadurch aus dem Gleichgewicht kommen.“ Um für einen bewussteren Umgang mit dem Smartphone und anderen Medien zu werben, hat die AOK vor sechs Jahren die Aktion #Sendepause ins Leben gerufen. Auch 2019 wurden wieder Schulklassen eingeladen, zu beweisen, dass ihre Schüler am längsten auf das Handy verzichten können. In einer App konnten die Teilnehmer pro Tag einen Zeitraum von vier Stunden festlegen, an dem ihre Handynutzungsdauer gemessen wird. Nach sechs Monaten wertete die AOK die Ergebnisse aus und bestimmte die Sieger des Wettbewerbs. Manchen Jugendlichen fiel der Verzicht auf das Smartphone dabei leichter als anderen: „Ich hatte keine Probleme damit, das Handy aus der Hand zu legen, weil ich in meiner Freizeit sowieso viel Fußball spiele und unterwegs bin“, erzählte etwa Dion vom Luisen-Gymnasium in Düsseldorf. Während ihm manche Klassenkameraden zustimmten, gaben andere zu, nur ungern auf ihr Telefon zu verzichten. „Ich fühle mich jedes Mal ein bisschen leer, wenn ich das Smartphone nicht bei mir habe. Es ist, als hätte ich keinen Kontakt zur Außenwelt“, sagte Asimoula. Sie, Dion und die anderen Schüler der 9a gehörten zu den 30 Gewinnerklassen, die von der AOK zu einem exklusiven Konzert ins Areal Böhler eingeladen wurden. Den Höhepunkt des Abends markierte der Auftritt des Sängers Mike Singer, dessen einstündiges Konzert vom begeisterten Jubeln und Kreischen der 800 anwesenden Schüler vor der Bühne begleitet wurde. Hier und da konnte man dabei ein Smartphone sehen, das in die Luft gehalten wurde, um ein Foto oder Video vom Sänger zu machen. Insgesamt hielt sich der Einsatz der Geräte bei der Siegerehrung jedoch in Grenzen.