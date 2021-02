Kostenpflichtiger Inhalt: Erfinderisch im Lockdown in Düsseldorf : Frust und Lust bei Gut & Gerne

Im Schokoladengeschäft Gut & Gerne macht Frank Reyer jetzt die Schokolade selber. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In ihrem Geschäft in der Altstadt produziert Katharina Reyer-Jekel jetzt Schokolade selber – auch als Rettung in der Corona-Krise. Bis zu 120 Tafeln täglich sind möglich, und die Unternehmerin weiß: „Eine gewisse Kunst ist die Herstellung von Schokolade schon.“