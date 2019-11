Premiere in Düsseldorf : Neue SchleFaZ-Staffel startet mit Killerbienen-Trash-Film

Düsseldorf Ein Schwarm machthungriger Killerbienen kämpft um die Weltherrschaft. Mit dieser abgedrehten Handlung sorgt „The Bees – Operation Todesstachel“ für viele unfreiwillig komische Momente. Am Freitag läuft der Film bei Tele 5, zuvor war Premiere in Düsseldorf.

Ein Schwarm mutierter Bienen, der alles aus dem Weg sticht, was ihm in die Quere kommt und so die Weltherrschaft an sich reißen will – mit diesem realistischen Szenario wartet der Film „The Bees – Operation Todesstachel“ auf. Am Freitag wird der Film zum Auftakt der neuen Staffel von SchleFaZ (Schlechteste Filme aller Zeiten) bei Tele 5 ausgestrahlt, zuvor feierte der B-Movie bereits seine exklusive Premiere in Düsseldorf. Zusammen mit den Komikern Oliver Kalkofe und Peter Rütten versuchten rund 400 Filmfans (teilweise verkleidet als Biene) den wirren Handlungssträngen rund um die wahnsinnige Verwandtschaft von Maja und Willi zu folgen.