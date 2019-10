Musikevent in Düsseldorf : Uwe Hübner lädt zur Schlagerparty

Düsseldorf Am 27. und 28. Oktober geben sich die Stars der Schlagerbranche im Schlösser Quartier Boheme die Klinke in die Hand: Denn dann lädt Uwe Hübner zum großen Szenetreff – inklusive Fanevent.

Eigentlich war der große Schlager-Treff im vergangenen Jahr nur als einmalige Veranstaltung geplant. Doch die Feier zum zehnten Geburtstag von Uwe Hübners DJ-Hitparade kam bei den Stars der Branche so gut an, dass die Veranstaltung in diesem Jahr wiederholt wird. Nach einer Fan-Party am 27. Oktober treffen sich am Tag darauf im Schlösser Quartier Boheme Künstler wie Michelle und Anna-Maria Zimmermann sowie zahlreiche Komponisten und Produzenten, um zu netzwerken, gemeinsame Projekte zu verabreden – und Düsseldorf zur inoffiziellen Schlagerhauptstadt zu machen. Ironischerweise an der Ratinger Straße, einst Keimzelle des Punks.