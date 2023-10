Aus für Düsseldorfer Kult-Club Daniel Vollmer schließt sein Schickimicki

„Dieser Schritt fiel mir natürlich nicht leicht, war aber schon länger geplant und hat hauptsächlich persönliche Gründe“, erklärt Daniel Vollmer in einer Mitteilung. Der Schickimicki-Club an der Neustraße in der Düsseldorfer Altstadt schließt Ende November nach über elf Jahren, wie der Betreiber resümiert. An dem Wochenende 24. und 25. November steigt dann das letzte Wochenende.