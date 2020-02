Besondere Preisverleihung : Scheuers schrottige Jahresbilanz

Düsseldorf Bei der „Schrottgala“ kürte Kabarettist Frank Küster zum 22. Mal die „schrottigste Gesamtleistung eines Jahres“. Viele Kandidaten boten sich dafür an, doch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wurde dann ausgewählt.

Doch es gibt einen unter uns, der hart und konsequent und ohne Unterlass am diesjährigen Schrotti gearbeitet hat. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Ein CSU-Mann, da bei uns ein Verkehrsministerium ja traditionell mit BMW … – äh, CSU-Leuten besetzt wird, was in der Regel auch die einzige Qualifikation ist. Und ausgerechnet so einer ist mit der Verkehrswende betraut. Das ist, als würdest du die Speisekarte für ein Steak-Restaurant von einem Veganer zusammenstellen lassen.“

Was Juror Küster zur Überreichung der unehrenhaften Ehrengabe bewegte, ist ein lange Liste von Scheuerschen Verkehrswende-Flops: Ablehnung von Tempo 130 auf Autobahnen; Vorstellung eines Drohnentaxis, das nicht fliegt; eine Werbekampagne für Fahrrad fahren mit Helm – Unterwäschemodells mit Helm auf dem Kopf und dem Slogan: „Looks like shit, but saves our lifes”; die Maut versemmelt, bei der jetzt 560 Millionen Euro Regressansprüche ins Haus stehen, Elektro-Stehroller als Fortbewegungsmittel für die letzte Meile“. „Häää, letzte Meile“? Ich dachte immer, letzte Meile das wäre die Strecke von Trauerkapelle bis zum Grab“, witzelte Küster, war sich aber in seiner Wahl sehr sicher. „Ich finde, mehr kann man nicht tun, um sich für einen Schrotti zu bewerben. Ich weiß gar nicht, hat der Scheuer eigentlich einen zweiten Vornamen? Bernd oder Burghard oder Benjamin? Der würde schön als Kürzel passen, einfach nur so als ein Buchstabe. Der Schrotti 2020 geht an: Andreas B. Scheuer.“