Neue Folgen der TV-Serie : „K11“ kehrt mit Michael Naseband und Alexandra Rietz zurück

Düsseldorf Rund sieben Jahre nach der Einstellung, kehrt die Sat.1-Serie „K11 - Kommissare ermitteln“ zurück. Mit dabei sind auch wieder die beiden Düsseldorfer Darsteller Michael Naseband und Alexandra Rietz.

„Wir freuen uns sehr auf das Comeback“, erzählt Michael Naseband, obwohl er damals beim Abschied nicht unbedingt traurig gewesen sei. „Nach 1800 Folgen musste mal wieder etwas Neues in meinem Leben passieren.“ Und so kam es auch, denn in der Zwischenzeit hat sich der frühere Kripobeamte als Kneipenwirt in der Düsseldorfer Altstadt einen Namen gemacht. Aber nun habe er wieder Lust auf Fernsehen. „Jetzt mit mehr als sechs Jahren Abstand ist ‚K11’ wieder spannend.“ Seine Kneipe werde aber nicht darunter leiden, wie er versichert. „K11“ und das Naseband’s ließen sich gut unter einen Hut bringen, das sei auch Bedingung für sein TV-Engagement gewesen.