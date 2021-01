Als Folge der Corona-Krise: Künstler im Gespräch : Sängerin startet Talkreihe mit Künstlerkollegen

Düsseldorf Einfach nur abwarten, ist nicht ihr Ding. Sie will ihrer Branche Gehör verschaffen: Sängerin und Moderatorin Sarah Bouwers. heraus kam ihr „Backstage Talk“.

„Normalerweise bin ich sehr gut beschäftigt, gebe fast jedes Wochenende Konzerte. In 2020 waren es noch nicht einmal eine Handvoll Auftritte“, beschreibt die Opern- und Musical-Sängerin ihre persönliche Lage. Besonders gefreut hatte sie sich auf die von ihr moderierte Benefiz-Gala „Doc Heilein and friends“ am 9. November. „Als die dann auch noch verschoben werden musste, beschloss ich: Jetzt muss ich aktiv werden. Nicht meckern, machen.“ In ihrem Gesangsstudio an der Oststraße baute sie eine Bühne, auf der sie Kollegen empfängt, die in einer vergleichbaren Lage sind. „Ich interviewe sie und will erfahren, wie sie die Krise meistern, welche Hürden jeder Einzelne gerade überwindet und was ihm auf dem Herzen liegt.“ Außerdem wirft sie den Blick nach vorne: „Welche Möglichkeiten gibt es, um durchzuhalten?“