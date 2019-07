TV-Sendung mit Düsseldorferin : Düsseldorferin Nessa zieht ins „Paradise Hotel“

Nessa Then wil in Mexiko ihren Traummann finden. Foto: RTL

Düsseldorf Heimliches Tattoo und Löwenmähne: Sechs Ladys ziehen ins „Paradise Hotel“ ein. Für die Lust auf Liebe oder für den Spaß gibt es am Ende 20.000 Euro. Auch die Düsseldorferin Nessa sucht dort Mr. Right.

Das deutsche Reality-Fernsehen ist um ein Format reicher: „Paradise Hotel“. Sechs Ladys sind heiß auf die große Liebe – oder das große Geld, wie RTL mitteilt. Auf TV Now soll die Sendung ab 6. August um 22.15 Uhr laufen. Die Fakten sind klar: „Bei coolen Drinks in einem atemberaubenden Hotel unter der mexikanischen Sonne freuen sich die Ladys sich auf heiße Männer, mit denen sie in den nächsten Wochen Spaß haben werden.“ Das Ziel heißt zunächst: Jede muss einen Partner finden – wer dauerhaft Single bleibt, muss das Hotel wieder verlassen.