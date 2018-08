Ross Antony scherzt mit Mutti in Düsseldorf

Düsseldorf Ross Antony ist ein wichtiges Gesicht für das Unternehmen Weight Watchers. Gemeinsam mit seiner Mutter Vivien Catterall und erfolgreichen Foodbloggern war er zu Gast in Golzheim.

Stimmungskanone Ross Antony war wieder in Bestlaune. Als er aufschlug bei einer Blogger-Party des Unternehmens Weight Watchers (WW), da trug er eine gelbe Fliege. „Die passt so schön zu den Gerichten, die wir heute fotografieren“, erzählte er und strahlte über das ganze Gesicht. Aktuell ist der Sänger und Moderator eines der Aushängeschilder des Konzerns. Er selber nahm mit der Ernährungsumstellung gut 20 Kilo ab. Und plötzlich wurde er ernst hoch oben über den Dächern Golzheims in der Eventlocation Sturmfreie Bude. „Als mein Papa Denis vor zwei Jahren von uns gegangen ist, da tat ich das, was viele machen, wenn sie traurig sind: Trost-Essen.“ Sehr gelitten habe er, sehr viel gegessen, zu viel. Mama Vivien Catterall, die gerade bei ihm und seinem Gatten Paul Reeves in Siegburg bei Bonn zu Besuch ist, schimpfte: „So hätte sich Papa das nicht gewünscht.“ Antonys Weckruf. „Ich habe viel Sport gemacht, kleinere Portionen gegessen.“ Dass WW ihn ansprach, hätte ihn sehr gefreut, erzählte der 44-Jährige, und Mama, die er mitgebracht hatte, strahlte ihn an. Happy waren auch die populären Foodblogger, die Ross Antony endlich einmal persönlich kennenlernen konnten. Aysenputtel alias Ayse Tuncöz gehörte dazu, „Alltagsbloggerin“ Lisa Sonti und „Gaumenfreundin“ Steffi Sinzenich.