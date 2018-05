Ausstellung: Roncalli in den Schadow Arkaden

Clown Anatoli ist am Montag in den Schadow Arkaden. Foto: Roncalli

Düsseldorf

Zum Gastspiel des Zirkus Roncalli in Düsseldorf (25. Mai bis 24. Juni) wird es in den Schadow Arkaden eine besondere Ausstellung geben, und zwar im Zeitraum vom 14. Mai bis 16. Juni. Eine erlebnisreiche Präsentation der Zirkusgeschichte im Allgemeinen und der Geschichte des "Circus Roncalli" im Speziellen soll den Besuchern authentische Einblicke in die Welt der Gaukler und Artisten vermitteln. Neben originalen Requisiten und Kostümen sowie Raritäten werden auch immer wieder Artisten aus dem aktuellen Programm ihr Können demonstrieren. Eröffnet wird die Ausstellung am Montag um 11 Uhr - mit Clown Anatoli.