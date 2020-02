Party-Marathon in Düsseldorf : Roberto Blanco, eine Kostüm-Parade und böse Buben

Düsseldorf Jedes Jahr aufs Neue sind diese Veranstaltungen die Höhepunkte im Düsseldorfer „Party-Karneval”. Tausende von Besuchern sind in jedem Jahr in allen Sälen Düsseldorfs unterwegs, einer der wichtigsten Abende war Karnevalssamstag, als die Narren schon mal wacker gegen Sturmtief Yulia antanzten.

Die starken Windböen, die bereits in der Nacht zum Sonntag an Fahrt gewannen, konnten den Karnevalisten die Partylaune nicht verderben. Tausende von Narren feierten den Sturm einfach weg.

Eine der angesagtesten Partys nicht nur in Düsseldorf, sondern gleich im ganzen Rheinland – Fe-de-Fe im Steigenberger Parkhotel an der Kö – zog wieder 1300 Gäste (wie auch schon bei der Altweiberparty am Donnerstag) in ihren Bann. Und die Jecken waren auch die Stars des Abends.

Närrisches Jubiläum: Zum elfen Mal luden die Düsseldorfer Originale zu „Mi Häzz minn Stadt minn Karneval“ im Schlöser Quartier Bohème an der Ratinger Straße. Moderator und Organisator Martin Wilms bespaßte im Henkelsaal mehr als 1000 Jecken, auf die Bühne traten Kokolores , Enkelson , Alt Schuss , die KG Regenbogen , Kai und Kai und die Jolly Family . Offenbar müssen sich die Düsseldorfer Originale für die kommende Session etwas zur Location überlegen, denn mit dem Saal stießen die Karnevalisten laut einem Sprecher an ihre Kapazitätsgrenzen.

Der Schlagersänger Roberto Blanco wird beim Rosenmontagszug auf dem Wagen der Ehrengarde mitfahren. Frank Pagalies, Präsident der Ehrengarde, hatte ihn bei einer Karnevalsfeier in Münster kennengelernt und ihn nach Düsseldorf gelotst. Der immer gut gelaunte Schlagersänger reiste am Sonntag mit etwas Flug-Verspätung an und nahm an der Sitzung der Ehrengarde teil. Er sollte am Abend noch auftreten. Dabei gab er auch ein paar seiner großen Hits zum Besten geben.